سنغافورة وفيتنام تتفقان على عقد اجتماعات سنوية بين رئيسي وزرائهما

من المقرر أن تعقد سنغافورة وفيتنام اجتماعات سنوية بين رئيسي وزرائهما، لمناقشة الأمور الثنائية بين البلدين، وذلك بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية السنغافورية، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، الذي يقوم حاليا بزيارة مدتها ثلاثة أيام إلى فيتنام، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، أتفقا على دراسة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي في الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الثنائية والذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية للبلدين، وتعتبر أول زيارة يقوم بها لي هسين لى إلى فيتنام منذ 2018، عندما كان في هانوي لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتأتى الزيارة كرد على الزيارة الرسمية التى قام بها تشينه إلى سنغافورة في فبراير الماضي، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء. كما التقى الزعيمان في قمة آسيان في مايو بمدينة لابوان باجو بإقليم إيست نوزا تينجارا الإندونيسى.