بريطانيا: ارتباك في رحلات الطائرات بسبب تعطل نظام المراقبة الجوية

تعرضت حركة الطائرات في المملكة المتحدة لاضطراب شديد اليوم الاثنين، بعد توقف نظام مراقبة حركة المرور الجوي عن العمل، الأمر الذي تسبب في تأخيرات هائلة وإلغاء للرحلات في واحد من أكثر الأيام ازدحاما في موسم العطلات الحالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان لهيئة المراقبة الجوية الوطنية البريطانية (ناتس) القول، إنها تواجه حاليا: "مشكلة فنية وإنها قامت بفرض قيود على المرور الجوي للحفاظ على السلامة".

وأضاف البيان: "يعمل المهندسون على إكتشاف العطل وإصلاحه."

وفي بيان منفصل لها، قالت الهيئة إنه نتيجة لذلك الخلل الفني، لم يتمكن المنظمون من التعامل مع برامج الرحلات بشكل تلقائي واضطروا إلى العودة إلى نظام الإدخال اليدوي، الأمر الذي يعني عجزهم عن إدارة الحجم ذاته من الرحلات.

وقالت بلومبرج إن مطاري هيثرو وجاتويك، أكثر المطارات ازدحاما في لندن، شهد كلاهما تأخير مئات الرحلات وإلغاء العشرات.

وفي الوقت الذي لم يتم فيه إغلاق المجال الجوي للمملكة المتحدة بشكل تام، قالت الهيئة إنها اضطرت إلى فرض قيود على حركة المرور الجوي للحفاظ على السلامة.