الرئيس الفرنسي يؤكد أن سفير بلاده في النيجر سيبقى رغم ضغوط الانقلابيين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بقاء سفير بلاده في نيامي رغم ضغوط المجلس العسكري الذي انقلب على حكم محمد بازوم، مشددا على مواصلة باريس سياستها الحازمة بعدم الاعتراف بالحكم الجديد في النيجر.



وذكر ماكرون، في كلمة أمام المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، أن بلاده تدعم احتمال أي عمل عسكري قد تقوم به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، لكنه دعا إلى عدم استبدال الحل السياسي بالعسكري.



وأبرز عدم تخلي باريس عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، وعدم اعترافها بالانقلاب، محذرا من أنه إذا تخلت إيكواس عنه، فسيكون جميع رؤساء المجموعة معرضين لذات الخطر.



وفيما يخص الوجود العسكري الفرنسي بالقارة الإفريقية، قال ماكرون "وجودنا في إفريقيا لا يتعلق فقط بتهديد المسلحين"، منتقدا تخلي الانقلابيين عن المساعدات الدولية المقدمة للنيجر لمواجهة المسلحين.



وكانت وزارة خارجية النيجر قد أمهلت، يوم الجمعة الماضي، سليفان إيتي السفير الفرنسي في نيامي 48 ساعة لمغادرة البلاد، الأمر الذي رفضته باريس بالقول: "لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا".