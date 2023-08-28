وزير الاقتصاد الإماراتي: نخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك بريكس

صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بأن بلاده تخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس».

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة غربية، ردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول «بريكس»: «نعم بالفعل، وهناك إمكانات كبيرة لذلك»، بحسب وكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين.

ولم وزير الاقتصاد الإماراتي بالضبط ما هي الأرقام المعنية، فيما أوضح أن انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» لن يضر بعلاقات الإمارات مع الدول الغربية .

يذكر أنه تم اتخاذ القرار السياسي لإنشاء بنك التنمية الجديد في إطار مجموعة «بريكس» في عام 2013، في قمة عُقدت في ديربان، جنوب أفريقيا، وفي عام 2014، في القمة التالية في مدينة فورتاليزا البرازيلية، تم التوقيع على اتفاقية بشأن البنك، وتم البدء الرسمي لعمله في الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك في 7 يوليو 2015، في موسكو.

والهدف الرئيسي للبنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» وفي البلدان النامية.