ماكرون يلجأ إلى الدبلوماسية لتخفيف الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

لجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى بذل جهود دبلوماسية جديدة وذلك في محاولة من جانبه لنزع فتيل الأزمة الإنسانية التي تمر بها منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.

يشار إلى أن منطقة ناجورنو كاراباخ، التي تقع في أذربيجان لكن معظم سكانها من الأرمن، متنازع عليها بين البلدين السوفيتيين السابقين منذ عقود.

وقال ماكرون اليوم الاثنين: "سنطالب بالامتثال الكامل لممر لاتشين الإنساني وسنطلق مجددا مبادرة دبلوماسية على هذا الغرار على المستوى الدولي لزيادة الضغط".

وأغلقت أذربيجان ممر لاتشين، المنفذ الوحيد لأرمينيا إلى المنطقة. وحذر الخبراء من كارثية الوضع الإنساني، مع العجز عن إدخال الأدوية والأغذية بحرية إلى المنطقة.

وأعلن ماكرون عن إجراء محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال ماكرون إن "الوضع الإنساني الحالي في ناجورنو كاراباخ يدعو للقلق".