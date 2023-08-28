واشنطن: بايدن يعتزم زيارة فيتنام في أعقاب قمة العشرين بسبتمبر

أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة فيتنام في أعقاب قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الهند في سبتمبر المقبل.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيزور العاصمة الفيتنامية هانوي في العاشر من الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات هناك مع مسئولين من بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج.

وأضاف البيت الأبيض، أن من المنتظر أن تدور المحادثات حول قضايا مثل التعاون في مجال السياسة الاقتصادية ومكافحة التغير المناخي والاستقرار في المنطقة.

وقبل هذه الزيارة بوقت قصير، سيشارك بايدن في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي يومي التاسع والعاشر من سبتمبر المقبل.

وتضم المجموعة إلى جانب الاتحاد الأوروبي الاقتصادات الكبيرة في كل قارات العالم من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا.

وستكون زيارة بايدن لفيتنام قصيرة حيث يعتزم العودة إلى الولايات المتحدة في الحادي عشر من الشهر المقبل حتى يشارك في إحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي وقعت في نيويورك في عام 2001.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس سيشارك في ذلك اليوم في مراسم تذكارية بحضور شخصيات عسكرية في ولاية ألاسكا.