 الدفاع الجزائرية: الفرقاطة الروسية ميركوري رست في الجزائر تجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي - بوابة الشروق
الإثنين 28 أغسطس 2023 8:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

الدفاع الجزائرية: الفرقاطة الروسية ميركوري رست في الجزائر تجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي


نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 7:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 7:51 ص

قالت الدفاع الجزائرية في بيان، إن الفرقاطة "ميركوري 734" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي رست يوم الأحد في الجزائر في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن توقف الفرقاطة الروسية "ميركوري 734 (Меркурий) سيدوم إلى غاية يوم 29 أغسطس الجاري.

وذكرت أن هذا التوقف سيشهد تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة، حسب البيان نفسه.

وأشارت الدفاع الجزائرية إلى أن قائد السفينة قام بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالنيابة - الناحية العسكرية الأولى.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك