الدفاع الجزائرية: الفرقاطة الروسية ميركوري رست في الجزائر تجسيدا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي

قالت الدفاع الجزائرية في بيان، إن الفرقاطة "ميركوري 734" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي رست يوم الأحد في الجزائر في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن توقف الفرقاطة الروسية "ميركوري 734 (Меркурий) سيدوم إلى غاية يوم 29 أغسطس الجاري.

وذكرت أن هذا التوقف سيشهد تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة، حسب البيان نفسه.

وأشارت الدفاع الجزائرية إلى أن قائد السفينة قام بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالنيابة - الناحية العسكرية الأولى.