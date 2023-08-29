المرشح السابق للانتخابات الرئاسية زوريتا يعتزم مغادرة الإكوادور بعد تلقي تهديدات بالقتل

قال كريستيان زوريتا المرشح الرئاسي الذي حل محل المرشح المقتول فرناندو فيلافيسينسيو في الإكوادور، إنه سيغادر البلاد لفترة بعد تلقيه سلسلة من التهديدات بالقتل من عصابات.

وقال زوريتا لتلفزيون "إكوافيسا" اليوم الاثنين: "لم أشعر بالخوف على الإطلاق، لكن الظروف لم تعد كما كانت من قبل".

وتابع "لدي أمن خاص. يجب أن أرتدي سترة واقية من الرصاص وخوذة من الصلب طوال الوقت. ليس هذا ما أتوقعه من الحياة. يجب أن أحصل على بعض الوقت لنفسي".

وقبل المغادرة، قال زوريتا إنه سينهي كتابا كتبه مع فيلافيسينسيو ويضع الأساس السياسي لأعضاء البرلمان المنتخبين من حزبه.

وقد حل زوريتا، وهو صحفي، محل فيلافيسينسيو كمرشح لحركة" بناء" وخاض الجولة الأولى من الانتخابات في 20 أغسطس.

كان فيلافيسينسيو، الذي كان أحد مرشحي المعارضة، قد قتل بالرصاص يوم 9 أغسطس بعد إحدى الفعاليات الانتخابية في العاصمة كيتو، في جريمة اغتيال وحشية هزت البلاد.

وحملت الحكومة الإكوادورية الجريمة المنظمة مسؤولية الاغتيال.