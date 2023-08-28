الاستخبارات الروسية تلقي القبض على موظف سابق بالقنصلية الأمريكية بتهمة التجسس

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ألقى جهاز الاستخبارات الروسي، القبض على موظف سابق بالقنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك، بتهمة التجسس.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن الرجل وهو مواطن روسي جمع معلومات بشأن مسار "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بالنيابة عن السفارة الأمريكية، مستخدما المصطلح الذي يستخدمه الكرملين عند الإشارة إلى الغزو الروسي لجارته.

ويُتهم الرجل بنقل معلومات بشأن عمليات التعبئة، وبشأن احتمال تنظيم احتجاجات قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية.

ويتردد أنه قدم تلك المعلومات إلى القسم السياسي في السفارة مقابل المال.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي، بأنه سيتم استجواب اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين بشأن القضية.

وفي حال تمت إدانته بتهمة التعاون مع قوى أجنبية للإضرار بالأمن القومي، فإن المشتبه به سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 8 أعوام.