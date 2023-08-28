عرض مسرحية البؤساء على مسرح تياترو الأربعاء المقبل

تقدم فرقة فابريكا العرض المسرحي "البؤساء" في الثامنة والنصف مساءً، بداية من الأربعاء وحتى 2 سبتمبر المقبل، على مسرح تياترو بإحدى المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد، احتفالا لفرقة فابريكا بمرور 10 سنوات على أول مرة عُرضت فيه مسرحية "البؤساء".



بطولة الفنانة نسمة محجوب والفنان هاني مصطفى، إشراف موسيقي وتدريب دكتورة نيفين علوبة، ديكور دكتور أحمد إسماعيل، إخراج عمر ورده وأحمد مرسي.



الجدير بالذكر أن فريق "فابريكا"، تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة، التى فكرت منذ سنوات فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا، والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.