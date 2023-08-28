 مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود - بوابة الشروق
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مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 10:06 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 10:06 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرتين مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 28 أغسطس، رصدت وسائل الدفاع الجوي للقوات الجوية الفضائية الروسية، فوق الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تحليق طائرتين أمريكيتين مسيرتين من طراز "إم كيو-9 ريبير" و"آر كيو-4 جلوبال هوك" باتجاه المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود، حيث كانتا تقومان باستطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "من أجل منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي لسلوك الطائرتين المسيرتين ومنعهما من تنفيذ عملية الاستطلاع الإلكترونية، حلقت مقاتلتان روسيتان من قوات الدفاع الجوي في الجو".

وأضاف البيان: "نتيجة لإجراءات قوات الدفاع الجوي قامت الطائرتان الأمريكيتان المسيرتان بتغير وجهة الطيران وغادرتا مناطق الاستطلاع الجوي في منطقة شبه جزيرة القرم".

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