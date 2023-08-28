محكمة سويدية توجه اتهامات لأحد مواطنيها بالقيام بأنشطة استخباراتية لصالح روسيا

وجهت محكمة سويدية، اليوم، اتهامات لمواطن، جرى توقيفه العام الماضي في منزله في العاصمة ستوكهولم؛ إثر عملية أمنية، بالقيام بأنشطة استخباراتية لصالح روسيا.

وأظهرت وثائق للمحكمة أنه تم توجيه اتهامات رسمية لسيرغي سكفورتسوف (60 عاما) بالقيام بـ"أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون" ضد الولايات المتحدة والسويد على مدى عقد من الزمن، والتعاون مع الاستخبارات العسكرية الروسية، لافتة إلى وجود شبهات بحصول سكفورتسوف على معلومات مرتبطة بالتكنولوجيا الغربية ومنتجات نقلها إلى القطاع العسكري الروسي.

وأفاد الادعاء العام السويدي بأن سكورتسوف تجسس على الولايات المتحدة منذ الأول من يناير 2013 حتى توقيفه في نوفمبر 2022، وعلى السويد منذ الأول من يوليو 2014، موجها للموقوف اتهامات بجمع "معلومات والحيازة الفعلية لمجموعة معدات لا يمكن للدولة الروسية وقوات الدفاع الحصول عليها في السوق المفتوحة بسبب قواعد التصدير والعقوبات"، وبـ"توطين المعدات التي طلبتها الدولة الروسية والقوات المسلحة والتفاوض وإتمام عمليات الشراء وتنظيم نقل المنتجات بشكل أفضل مع إخفاء المستخدم النهائي الحقيقي".

وتعد تهمة "أنشطة استخباراتية غير قانونية" أقل درجة في السويد من التجسس، فيما يواجه سكفورتسوف ما يصل إلى أربع سنوات في السجن حال إدانته، لكنه نفى الاتهامات الموجهة له.

يذكر أنه جرى توقيف سكفورتسوف وزوجته، اللذين انتقلا للعيش في السويد منذ تسعينات القرن الماضي وتوليا مناصب مهمة في عدة شركات تستورد وتصدر منتجات صناعية، في عملية مداهمة أمنية استهدفت منزلهما في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، قبل إطلاق سراح زوجته لاحقا ولم تعد مشتبها بها.