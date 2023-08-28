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مُستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 11:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 11:47 ص

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات مُتفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

يُذكر أن اقتحامات المسجد الأقصى تجري يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كم هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" جنوب الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، خمسة صيادين فلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة، واستولت على مراكبهم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت النار تجاه الصيادين أثناء عملهم في بحر شمال القطاع، واعتقلت خمسة منهم، وصادرت مراكبهم.

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