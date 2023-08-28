 محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض على العصيان الموجهة لعمران خان - بوابة الشروق
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محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض على العصيان الموجهة لعمران خان

وكالات
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 2:03 م

أسقطت المحكمة العليا في بلوشستان الباكستانية، اليوم الاثنين، قضية تحريض على العصيان موجهة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة إن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض، وفقا لوكالة رويترز.

وقضت المحكمة بأن الاتهامات "بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.

وكان خان (70 عاماً) قد اتهم في مارس بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل لحد التحريض على العصيان.


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