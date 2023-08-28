اليابان تدعو مواطنيها المسافرين إلى الصين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

دعت وزارة الخارجية اليابانية المواطنين المسافرين إلى الصين أو المقيمين فيها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى "العديد" من الاحتجاجات والمضايقات بالصين بعد بدء اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر.

ورشق المحتجون بعض المدارس اليابانية في الصين بالحجارة والبيض، على الأرجح ردا على بدء اليابان تصريف المياه المعالجة التي تحتوي على التريتيوم من محطة فوكوشيما رقم 1 المعطلة في شمال شرق اليابان في البحر يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقالت السفارة اليابانية في بكين، أول أمس السبت، إن عددا من الأفراد والجماعات في اليابان تلقوا مكالمات هاتفية تنطوي على مضايقات من أولئك الموجودين في الصين.

وفي ضوء هذا الوضع، دعت الوزارة أمس الأحد اليابانيين المتواجدين في الصين إلى عدم التحدث بصوت أعلى من اللازم باللغة اليابانية أثناء التواجد خارج منازلهم، وأن يلتزموا الحذر عند التوجه للسفارة أو المدارس اليابانية.

كما دعت الوزارة اليابانيين إلى عدم الاقتراب من المتظاهرين، وكذلك الامتناع عن تصوير مقاطع لمثل هذه الأنشطة على هواتفهم الذكية.