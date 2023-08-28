تقرير: البنك المركزي التركي يؤكد تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة التضخم بحسم

قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان إن البنك ينفذ خارطة الطريق الخاصة به لمكافحة التضخم "بخطوات تدريجية وحاسمة".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن أركان قولها خلال اجتماع مع أعضاء قطاع المجوهرات في إسطنبول "نواصل تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا، التي قمنا بالإعلان عنها في اجتماع تقرير التضخم، بخطوات تدريجية وحاسمة من أجل وضع الأساس لبداية مستدامة لخفض التضخم في عام 2024" في إشارة إلى كلمتها في أواخر يوليو الماضي.

وكانت أركان، قد أعلنت عن تقدير جديد للتضخم بحلول نهاية العام بنسبة 58%، بارتفاع نسبته 22.3% عن تقدير البنك في عهد سلفها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.