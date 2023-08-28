مصدر حكومي ليبي: وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد

أفاد مصدر حكومي ليبي، بأن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد، وذلك في أعقاب الأزمة التي أثيرت بشأن لقائها غير المعلن مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة «العربية»، ظهر الاثنين، من دون ذكر تفاصيل أو الكشف عن هوية المصدر.

وأثيرت أزمة بسبب الكشف عن لقاء سري جمع بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إلى تقارير أفادت بما سمته «هروب المنقوش» على متن طائرة حكومية إلى تركيا.

وأوضحت أن طائرة «فالكون» التي تعود ملكيتها للحكومة الليبية أقلعت في ساعات الليل على نحو غير معتاد، وهبطت فجرا في إسطنبول، لافتة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تعليق رسمي بخصوص هذه الرحلة ومن كان على متنها.

في حين نفى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس الليبية، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر نجلاء المنقوش، الموقوفة عن العمل وممنوعة من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وقال الجهاز بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الاثنين، إن المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة او الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، مؤكدا أن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.