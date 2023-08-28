محافظ جنوب سيناء يقرر سحب خطوط سير سائقي التاكسي غير الملتزمين بالتسعيرة

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أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية سيرًا على الأقدام، بمنطقتي خليج نعمة والهضبة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال النظافة، وحركة السياحة.

وتفقد المحافظ الحركة السياحية للزوار بخليج نعمة، واطمئن على حسن التعامل مع السائحين، مشددًا على عدم عرض المعروضات خارج المحل، والتزام سائقي التاكسي بالتعريفة المقررة، وضرورة إنهاء تراخيص المحلات وعدم استغلال الزائرين.

كما قرر المحافظ خلال الجولة توقيع غرامة مالية كبيرة للمخالفين للقانون وغير الملتزمين بتعليمات عرض السلع، وسحب خطوط سير سائقي التاكسيات غير الملتزمين بالتسعيرة، وذلك بغرض إظهار مدينة شرم الشيخ بالمظهر الحضاري اللائق بها أمام وفود المدينة من مختلف الجنسيات.

كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، خاصة أن منطقة خليج نعمة تشهد حركة سياحية وتوافد السياح من كل الجنسيات خلال تلك الفترة.

وخلال تفقد منطقة هضبة أم السيد، شدد المحافظ على أعمال التجميل والصيانة الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة أمام المواطنين والوفود السياحية.