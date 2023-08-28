إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لتجنب تدفق المزيد من المهاجرين

طالبت إيطاليا، اليوم، الاتحاد الأوروبي بالتدخل لمنع تدهور الأوضاع الدولية عبر الحيلولة دون وصول المزيد من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلى أوروبا.

وقال أنطونيو تايانى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات، إن الوضع الدولي يتدهور، مما يدفع الناس إلى مغادرة بلادهم في إفريقيا والبحث عن مكان لهم في أوروبا عبر البلقان و طرق البحر المتوسط، محذرا من تبعات تفشي الوضع ووصول المزيد من الأعداد في المستقبل على الأمن والتنمية في كافة الدول الأوروبية.

ودعا الوزير الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة دوره في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر القنوات الدبلوماسية وابرام اتفاقيات مع الدول التي تعتبر سواحلها نقاط انطلاق رئيسية، مشددا على أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن سيجر أوروبا إلى أوضاع في غاية التعقيد.

وتضاعفت أعداد المهاجرين من شمال أفريقيا إلى إيطاليا لأكثر من الضعفين على أساس سنوي لتسجل 160 ألف مهاجر، على الرغم من جهود الحكومة اليمينية لوقف الهجرة غير الشرعية، وفرض قيود على تدخل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية في البحر المتوسط.