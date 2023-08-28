تونس: فتح الشارع الرئيسي بمحيط البرلمان لأول مرة منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 2021

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رفعت السلطات الأمنية في تونس، صباح اليوم الاثنين، القيود المفروضة بمحيط البرلمان بفتح طرقات رئيسية لأول مرة منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021.

وتسبب إغلاق الشارع الرئيسي "المنجي سليم" المواجه للباب الجانبي للبرلمان في شلل مروري بمدينة باردو منذ نحو عامين ولا سيما أثناء الموسم الدراسي وأوقات الذروة، وتعطيل الأنشطة التجارية.

وتحيط بالبرلمان إجراءات أمنية مشددة وحواجز حديدية منذ قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعماله قبل عامين تمهيدا لحله وتنظيم انتخابات جديدة في نهاية عام 2022.

وقال نواب في البرلمان اليوم، إن السلطات قررت كذلك فتح طريق آخر جانبي "الحبيب ثامر" الذي يضم مركزا للبريد وآخر للاتصالات.

ويشترك مبنى البرلمان مع متحف باردو أحد أبرز الوجهات السياحية في باردو في نفس المدخل على شارع منجي سليم، وظل المتحف مغلقا أيضا منذ 2021، وليس واضحا متى سيفتح أبوابه للزائرين.

وقالت وزيرة الثقافة حياة قطاط، إن الإغلاق يعود لأعمال صيانة وإعادة تهيئة.