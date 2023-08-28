مدينة كريستيانيا الدنماركية تعتزم إغلاق بؤرة لتجارة المخدرات بعد تزايد العنف

قال سكان دنماركيون بعد تجدد أعمال عنف دامية في شوارع العاصمة كوبنهاجن، إن مدينة كريستيانيا الحرة تعتزم إغلاق شارع، يمثل بؤرة لبيع المخدرات.

ووفقا لبيان صادر عن مجموعة كريستيانيا للصحافة، قرر سكان محليون في اجتماع عُقد في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إغلاق ركن المخدرات المعروف باسم شارع بوشر.

وتأتي الخطوة بعدما قُتل رجل في شارع بوشر، وأصيب 4 أشخاص في إطلاق نار يوم السبت الماضي.

وقال مجتمع المدينة: "ما خشيناه قد حدث مرة أخرى، وفقد شاب حياته مجددا في حرب عصابات".

وأصيب سياح ومارة آخرون في إطلاق النار.

وقال إن ذلك لا يمكن أن يستمر، يجب ألا يستمر، لا يجب أن يقضي ذلك على المزيد من الأرواح.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحد فيها السكان في الدعوة إلى إغلاق منطقة لبيع المخدرات.

ويتعين على السلطات المحلية الآن التعامل مع الإغلاق، حسبما قالت متحدثة باسم المدينة، التي تتمتع بحكم ذاتي، لوكالة رتزاو الدنماركية للأنباء.

وشارع بوشر هو مركز تجارة القنب المنظمة في كريستيانيا، وأغلق بعض السكان مداخل الشارع مستخدمين قطعا خرسانية وحاويات في احتجاج على وجود العصابات الإجرامية في وقت سابق من هذا الشهر.

وسيكون إغلاق الشارع خطوة تاريخية، حيث كان يُباع الحشيش بحرية نسبيا في كريستيانيا منذ أكثر من 50 عاما.

وفي السنوات القليلة الماضية، سيطرت عصابات بشكل متزايد على سوق المخدرات، مما أدى إلى تزايد أعمال العنف.