رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان يؤكد قدرة جيشه على حسم المعرك ضد المتمردين

أكد الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، قرب انتهاء الحرب المستمرة في بلاده منذ أربعة أشهر، مشددا على قدرة الجيش على إنهاء ما أسماه "التمرد" من قبل قوات الدعم السريع.

وأوضح البرهان، في كلمة بمنطقة البحر الأحمر العسكرية، أن خروجه من مباني القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية جاء بترتيب من الجيش وليس بصفقة مع أطراف أخرى، منوها إلى استمرار القوات المسلحة في حربها ضد، ما أسماها، بـ"المليشيا المتمردة" التي قال إنها "روعت المواطنين وانتهكت حرماتهم ونهبت أموالهم وممتلكاتهم، ومشيدا بـ"التفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة، ومشاركتها القتال في الصفوف الأمامية عبر مجموعات من المتطوعين".

وذكر أن الجيش والشعب "يقفان صفا واحدا في مواجهة المرتزقة الأجانب الذين قدموا من مختلف أصقاع الدنيا، ومارسوا أبشع الجرائم بحق السودانيين"، متعهدا بأن تكرس الدولة كل جهدها ووقتها حتى تخرج البلاد من هذه المحنة "أكثر قوة ومرفوعة الرأس"، في وقت يخوض الجيش حربه ضد المتمردين "دون ظهير خارجي".

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في كلمته، إنه لن يجري اتفاق مع أي جهة خانت الشعب السوداني، مبينا أن "الجهد سينصب نحو حسم العدو".

جدير بالذكر أن البرهان يواصل جولة تفقدية لعدد من المناطق العسكرية ببلاده، وقد بدأها منذ نهاية الأسبوع الماضي، عقب خروجه من مباني قيادة الجيش بعد أكثر من أربعة أشهر من اندلاع القتال بالعاصمة الخرطوم، بزيارة مناطق بحري وأم درمان ووادي سيدنا مرورا بشندي وعطبرة حتى منطقة البحر الأحمر.