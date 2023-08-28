محافظ جنوب سيناء: 40 منحة جديدة لطلاب الدبلومات الفنية بجامعة الملك سلمان

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على توفير أكبر عدد من المنح الدراسية بالجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية، وليس الثانوية العامة فقط، ولكن أيضًا الدبلومات الفنية بمختلف أقسامها، لتجهيز كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للعمل بالمنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة.

وأكد المحافظ، في تصريح اليوم، أنه جرى توفير 40 منحة جديدة قابلة للزيادة بجامعة الملك سلمان للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بمختلف أقسامها، بواقع 20 منحة للحاصلين على شهادة الدبلوم الصناعي بنسبة مجموع لا تقل عن 75 %، وبنسبة 50% للحاصل على شهادة الثانوية العامة، بكلية الصناعات التكنولوجية بخصم 50% من المصروفات الدراسية، على أن يكون التقديم في الجامعة مباشرة وليس عن طريق المحافظة.

وتابع : كما جرى توفير 20 منحة بكلية الزراعات الصحراوية بفرع جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر، للحاصلين على دبلوم المدارس الزراعية بنسبة مجموع 75% على الأقل، وهي منحة جزئية بخصم 50% من المصروفات الدراسية.

وأشار إلى أنه جرى توفير 5 منح دراسية مجانية بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأفضل الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفندقية، أو الدبلومات الفنية ذات الصلة، وذلك بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة رأس سدر، ويكون التقدم للحصول على هذه المنح بديوان عام المحافظة، لإجراء الترشيح المتكافئ لهذه المنح، كما سيجري خصم 1000 جنيه من المصروفات الدراسية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد بعيدًا عن هذه المنح.

جدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء قرر مد فترة السماح للتقدم بطلب الحصول على المنح الجامعية الخاصة لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمدارس الحكومية حتى يوم الأربعاء المقبل.