 الصين تلغي فحوصات واختبارات كورونا قبل دخول أراضيها - بوابة الشروق
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الصين تلغي فحوصات واختبارات كورونا قبل دخول أراضيها

وكالات
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 3:53 م

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، إلغاء فحوصات واختبارات فيروس كورونا المستجد، للقادمين من الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، اليوم الاثنين، إنه بدءا من بعد غد الأربعاء، لن يُطلب من الأشخاص القادمين إلى بكين إجراء اختبارات الحمض النووي أو اختبارات المستضدات قبل الدخول إلى البلاد، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

يذكر أن الصين أنهت، في شهر ديسمبر الماضي، سياسة القضاء التام على كورونا (صفر-كوفيد)، وذلك بعد سنوات من القيود الصارمة، التي شملت في بعض الأحيان إغلاق المدينة بالكامل، وفرض الحجر الصحي المطول للأشخاص المصابين.

وكجزء من هذه الإجراءات الصارمة، طُلب من المسافرين القادمين إلى الصين، الخضوع للحجر الصحي لأسابيع في الفنادق المخصصة من قبل الحكومة.


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