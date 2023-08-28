نادية مصطفى: حفلات مهرجان القلعة تؤكد بحث الجمهور عن الفن الراقي

أبدت الفنانة نادية مصطفى، سعادتها بمشاركتها في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، قائلة إنه يمثل لها الكثير، وتنتظره من عام لآخر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن حفلات مهرجان القلعة تؤكد أن الجمهور لا يزال يبحث عن الفن الراقي، وتلغي مقولة «الجمهور عايز كده».

وأشارت إلى أن دار الأوبرا المصرية تنتقي الأصوات المشاركة بدقة وعناية شديدة، موجهة الشكر لإدارة الأوبرا لاختيارها الأصوات المشاركة في المهرجان من كل أنحاء الوطن العربي.

كما ثمنت جهود وزارتي الثقافة، والسياحة، على الجهود التي يتم بذلها لإخراج وتنظيم هذا المهرجان، وخروجه بشكل مشرف ورائع كل عام.

وعن طقوسها الخاصة قبل المشاركة في الحفلات، أكدت أنها تشعر بالخوف والتوتر في الليلة التي تسبق الحفل، بالإضافة إلى أنها تستغرق فترة طويلة في اختيار الأغنيات التي ستقدمها؛ حرصًا منها على اختيار الأغاني المبهجة، موضحة حرصها على قراءة القرآن الكريم الذي يُشعِرها براحة نفسية كبيرة.

ويوم الجمعة، افتتحت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، مهرجان مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، بحضور جماهيري واسع.

وكرمت الوزيرة، رفقة الدكتور حسام داغر رئيس دار الأوبرا، 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وأسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة.

وشملت قائمة المكرمين، الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، واسم الفنان الراحل أحمد منيب، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والشاعر مجدي نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، والمايسترو ناير ناجي، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والمهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، زابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، ومحمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.