وسائل إعلام إسرائيلية: بابوا غينيا الجديدة تفتتح سفارة لها في القدس الأسبوع القادم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن بابوا غينيا الجديدة ستفتتح سفارة لها في القدس الأسبوع القادم خلال زيارة رئيس وزرائها جيمس مارابي لإسرائيل.

وذكرت قناة "أي24 نيوز" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم أن "افتتاح السفارة سيتم في الخامس من سبتمبر المقبل".

وحسب القناة ،كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت في فبراير الماضي أن "بابوا غينيا الجديدة ستفتتح أول سفارة لها في البلاد في وقت ما خلال هذا العام"

وأشارت إلى أن "الغالبية العظمى من الدول التي لها وجود دبلوماسي رسمي في إسرائيل تستقر بعثاتها الدبلوماسية في تل أبيب، باستثناء الولايات المتحدة وكوسوفو وجواتيمالا وهندوراس التي نقلت سفاراتها إلى القدس".