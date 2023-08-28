محافظ قنا يتابع التشطيبات النهائية لمستشفيات نجع حمادي ودشنا وأبوتشت

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، اليوم، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمشروع تطوير مستشفيات نجع حمادي العام و دشنا وأبو تشت المركزي، بحضور القيادات التنفيذية المعنية وممثل الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

ووجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وتوصيل مرفق مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات للمستشفيات، كما اطلع على الموقف التنفيذي للمستشفيات الثلاثة، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من التشطيبات النهائية ستدخل الخدمة مباشر.

وقال الداودي إن المحافظة تتابع معدلات تنفيذ المستشفيات التي يجري تنفيذها، مع تقديم أوجه الدعم للشركات المنفذة، وتذليل أي معوقات أمامها، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التى تخدم حياة المواطنين.