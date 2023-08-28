تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان "النفسية مفتاح الوزن.. غير أفكارك لا وزنك"، وذلك في الثالثة مساءً، الأربعاء المقبل، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ويلقي المحاضرة الدكتورة نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، والدكتور مصطفى النحاس، استشاري الطب النفسي والإدمان.



تتناول المحاضرة علاقتنا الصحية بأنفسنا حيث أنها الجسر الآمن للوصول للسلام النفسي، والاهتمام بأجسامنا والعناية بصحتها لأنه من أهم الأساسيات التي تساعدنا في اجتياز الكثير من الضغوط، بالإضافة إلى توضيح أهمية اختيار الأطعمة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاعرنا وحالتنا النفسية، حيث أن الطعام هو أحد المسكنات النفسية التي تعبر عن مشاعرنا السلبية.



تأتي الفاعلية في إطار برنامج مكتبة الطفل لأولياء الأمور لهذا العام تحت شعار (معًا لخلق جيل سليم)؛ وهو برنامج مُوَجَّه للأطفال ولأولياء الأمور والمهتمين بسن الطفولة؛ حيث أن مرحلة الطفولة هي الأساس لبناء مجتمع سليم، لذلك وجَّه البرنامج لمحو أمية التربية السلبية التي تؤثر في أطفالنا.