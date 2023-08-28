غيب الموت في 30 أغسطس 2006، الأديب نجيب محفوظ عن عمر يناهز 94 عامًا؛ إثر هبوط مفاجئ في ضغط الدم وفشل كلوي تعرض له بغرفة العناية المركزة في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وامتدت رحلة محفوظ الأدبية إلى ما يزيد على 70 عاما، كتب خلالها أكثر من 50 رواية ومجموعة قصصية، فضلا عن مقالات فكرية وفلسفية.

وتنوعت الأعمال الأدبية لمحفوظ، بين الرواية التاريخية بمستهل مشواره، ثم توجهه للواقعية والرمزية، بجانب أعمال ملحمية يأتي على رأسها "الحرافيش".

وخلال شهر وفاة أديب نوبل، نستعرض في 10 حلقات مسلسلة ملامح من سيرة وحياة نجيب محفوظ، بالأيام الأخيرة لشهر أغسطس، تحت عنوان: "المجالس المحفوظية"، وهو المسمى الذي اختاره الكاتب جمال الغيطاني عنوانًا لكتابه الذي لخص سنوات من العمر رافق فيها "محفوظ"، تلميذا وصديقا من أقرب أصدقائه.

الحلقة الثامنة:

تحدثنا في حلقة سابقة، عن ملامح من بدايات نجيب محفوظ وتوجهه للكتابة الأدبية، والتي كانت رغبة بداخله منذ سنوات الطفولة، وما يؤكدها كان إعجابه الشديد بعميد الأدب الدكتور طه حسين وبعمله البارز "الأيام"، والتي قرأها محفوظ بمرحلة مبكرة من حياته.

- الأعوام

وقال محفوظ: "لا شك أنني قرأت الأيام لطه حسين بمتعة لا مزيد عليها، وأنا لا أزال أتمرن على الكتابة، ولعلني كنت في أوائل المرحلة الثانوية، فحاولت تقليدها في كراسة أو كشكول وأسميتها "الأعوام" على نفس الوزن، محاولًا أن أقلد نفس الأسلوب ونفس الطريقة، وأحكي فيها عن نشأتي كما حكى طه حسين"، وذلك وفقًا لما جاء بكتاب أستاذتي لإبراهيم عبدالعزيز.

- محفوظ والكتّاب.. صلة لم تحدث!

وبالسياق ذاته، تحدث الكاتب يحيى الرخاوي بكتابه "شرف صحبة نجيب محفوظ".

وقال الرخاوي: "وفي جلسات الحرافيش الخاصة كشف أنه حينما قرأ الأيام كتب لنفسه شيئا شبيها بها وقد بلغ به الاندماج أنه ذكر عن نفسه أشياء لم تحدث أو لا يمكن أن تحدث، مثل أنه ذهب للكتّاب في القرية، وأنه كان يتحسس الأشياء.

- العثور على الأعوام

وبعد رحلة شاقة من البحث، تمكن الكاتب والناقد محمد شعير، من العثور على النص الكامل لتجربة "الأعوام" التي صاغها محفوظ ببداية شبابه، وعرضها شعير من خلال صفحات كتابه "أعوام نجيب محفوظ: البدايات والنهايات" الصادر عن دار الشروق.

- حكايات اللهو واللعب

وحاكى محفوظ طه حسين في أحد الفصول بالحديث عن سنوات الطفولة ومواقف لعبه، بقوله: "وكان يحدث في بعض الأحيان أن يزداد في لعبه حتى يخرج عن الحد فيقلق إخوته، ويُحدث شغبًا ويأتي بأخطر الألعاب التي تؤذيه قبل غيره".

- صدام وزجر ينتهي بصلح

وأكمل: "فكانت أمه تزجره وقد تضربه ضربًا موجعًا، ولم يكن يقنع بل ربما تعدى هو الآخر عليها فيعض يدها أو يسبُّها، ولكنه لا يلبث أن يندم ويؤلمه الندم، فيبكي ثم يزداد البكاء فيصير عويلًا ويزداد العويل فيصير صياحًا، حتى ترجع أمه تهون عليه وتقبله، فيهدأ ويقبلها، ويسود السلام مرة أخرى إلا أن هذه الرواية كانت تتكرر كثيرًا، ولكنها لا تتغير فاللعب كما هو والضرب كما هو ثم البكاء والصلح كما هو".

- العفريت الموهوم

وتأثر محفوظ بعميد الأدب للدرجة أنه كرر حكاية الأشباح والأرواح المخيفة التي أزعجته وحرمته لذات النوم.

وكان الاختلاف هو أن محفوظ قال في ذكرها إنها تهديد من الأم وليست خوفا داخليا غير مبرر.

ويقول محفوظ: "كانت أمه تهدده بالأرواح وتتوعده بإرسال روح له في الحلم تزعجه وتخيفه وتنغص عليه الراحة فكان يظهر عدم الاكتراث، ولكن قلبه يقف من الرعب، فيجلس القرفصاء يفكر في العفريت الموهوم وفي الأحلام ويود لو أنه لا ينام أبدًا، ويظل ساهرًا بعيدًا عن المخاوف، ولما كانت أمه تلاحظ عليه الصمت والوجوم، فتبدأ تزيل ما تجمع من مخاوفه وتعده بأنها ستبعد عنه الشياطين بما تتلوه عليه من آيات القرآن، إذن فآيات القرآن تزيل الشياطين!".

- تلاوة القرآن والنوم السعيد

وواصل: فلا بد له أن يحفظ شيئًا من هذه الآيات ليتحصن بها ضد جميع الأرواح المخيفة، فكان ينصت لأمه وهي تتلو عليه "الحمد لله رب العالمين" أو "قل هو الله أحد" و"قل أعوذ برب الناس" حتى حفظها جيدًا، وصار يتلوها دائمًا كل مساء، فينام مطمئن البال مستريح الفؤاد، قلبه واثق بالنوم السعيد الخالي من الأحلام المخيفة والأرواح الشيطانية.

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