ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد انخفاض تدفقات النرويج

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مكاسبها، بعدما أدى تراجع صادرات النرويج إلى زيادة المخاوف المستمرة بشأن الاضطرابات المحتملة بمحطات تصدير رئيسية للغاز في أستراليا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 4.1% اليوم الاثنين بعد قفزة بحوالي 9% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسود السوق حالة من التوتر هذا الشهر في خضم نزاعات عمالية في أستراليا، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما قد ترتفع الأسعار إلى ذروتها خلال الإضرابات وتقييد الإمدادات العالمية في فترة حاسمة تستعد أوروبا خلالها لفصل الشتاء.

وبينما لم يصدر جديد عن هذه المفاوضات مطلع الأسبوع، تراجعت التدفقات القادمة لأوروبا من النرويج، أكبر مزود للقارة، إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بعد توقف الإمدادات من حقل ترول العملاق السبت الماضي في إطار عمليات الصيانة المزمعة له.

كما قالت شركة جاسكو، التي تتولى تشغيل شبكة كهرباء النرويج، إنه جرى تنفيذ أعمال إضافية في الحقول التي تورد الغاز إلى شبكة سيجال المتصلة ببريطانيا.

ولم يتضح حتى الآن فترة تخفيض الطاقة الإنتاجية للغاز، بعد إجراء أعمال مخطط لها من قبل.