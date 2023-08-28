محمد رياض: محمود ياسين رفض يضربني بالقلم في مشهد مراعاة لمشاعر حفيده

أشاد الفنان محمد رياض بالطريقة التي تعامل بها الراحل محمود ياسين معه، في أول مشهد يجمعهما على الشاشة في مسلسل "التوبة".

وقال محمد رياض خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة: "كان أول مشهد مع محمود ياسين، ودعمني وقال لي إنت ممثل جيد وهذه أخلاق النجوم".

وأضاف: "محمود ياسين كان نجم العمل، ومع ذلك قال أتمنى نشارك في عمل واحد ووافقت، وفي أحد المشاهد كان المفروض يضربني بالقلم لكن رفض مراعاة لمشاعر حفيده عمر، لأنه سيتذكر دايما إن جده ضرب والده بالقلم".

أوضح محمد رياض أنه استفاد من الخبرة الكبيرة لمحمود ياسين في التمثيل باللغة العربية الفصحى قائلا: "كنت مرعوب أثناء مسرحية السلطان الحائر، واستعنت بمصحح حتى أتقن اللغة العربية، ولم يحدث أي خلاف فني مع محمود ياسين".

وأضاف: "النجم محمود ياسين من أفضل الشخصيات الفنية وأيضا على الجانب الإنساني، وهو أفضل من قدم الشخصيات والأدوار الصعيدية في رأيي".

وعقب عمر محمد رياض قائلا إن جده الفنان محمود ياسين كان يخاف عليه ويحرص على الاهتمام به ومتابعته وينتظره، وكان يدعمه هو وجدته الفنان شهيرة وأخذ من خبرتها الكثير".