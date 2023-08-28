تقرير: بريطانيا تدرس وضع المهاجرين غير القانونيين تحت المراقبة الإلكترونية

تدرس وزارة الداخلية البريطانية وضع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر وسائل غير مصرح بها تحت المراقبة الإلكترونية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية إن المسؤولين يدرسون ذلك كوسيلة لمنع المهاجرين الذين لا يمكن إيواؤهم في مواقع احتجاز محدودة من الفرار.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن قانون الهجرة غير الشرعية يفرض واجبا قانونيا على الحكومة يتمثل في احتجاز وإبعاد أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة "آمنة".

ومع ذلك، ونظرا لنقص المساحات في أماكن الإقامة في وزارة الداخلية، تم تكليف المسؤولين بـ "البحث العميق" عن بدائل، وفقا للصحيفة.

وفي حين أن الحل المفضل هو زيادة عدد أماكن الاحتجاز، فقد تمت مناقشة وضع طالبي اللجوء تحت المراقبة الإلكترونية، وكذلك قطع البدلات المالية للشخص الذي يمتنع عن الحضور بانتظام إلى وزارة الداخلية، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر بالوزارة.