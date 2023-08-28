نصر يكشف أسباب خسارة الزمالك للبطولة العربية لليد

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، أن منظومة كرة اليد بنادي الزمالك مشرفة على مر التاريخ، مشيرًا إلى أنه حزين لخسارة البطولة العربية لكن المقدمات تعبر عن النتائج النهائية في فقدان اللقب، موجها التحية لكل اللاعبين الذين بذلوا مجهود كبير على مدار البطولة.

وقال نصر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "قبل سنتين طالبت بتدعيم الفريق الأول، في ظل تقدم السن ببعض العناصر، ورحيل لاعبين مميزين مثل يحيى الدرع وشقيقه سيف، وأخيرا حسن قداح، وتم تجاهل ضم لاعبين من العناصر المميزة".

وأضاف: "حزنت للتقصير في إبرام تعاقدات وتوقيع عقود مع لاعبين شباب، وبعضهم رفض التوقيع مؤخرا وآخرون سافروا خارج مصر، وفريق الزمالك غاب عنه خلال البطولة العربية مصطفى بشير بعد رحيله عن الفريق، وكذلك إصابة أكرم يسري، كما قدم أحمد سامح مستوى طيب رغم صغر سنه، الفريق في حاجة للدعم بشكل قوي، واعتقد أن ذلك سيحدث في السنوات المقبلة بعد غلق باب القيد، وهناك لاعبين لم يتم قيدهم بسبب أزمة مستحقات اتحاد اليد".

وزاد: "أحمد الأحمر ايقونة اليد والألعاب الجماعية في مصر، وهو الأفضل على مر التاريخ وفقا لرأيي الشخصي، وهو قدوة لزملائه وشخصية قيادية ولديه أخلاق حميدة، وقدم اعتذاره مؤخرا عن اللعب الدولي وهو قرار جيد رغم صعوبته عليه، واللاعب سافر مع بعثة الزمالك رغم وجود والده في غرفة العمليات".

وأردف: "فريق الكويت الكويتي استعان بأفضل المحترفين، لكن ما حدث العكس في الزمالك هناك نواقص وعدم وجود دعم قوي، وظروف وآزمات عديدة تحيط بالفريق مؤخرًا والفريق افتقد عناصر هامة، ويجب توجيه الشكر لـ المدرب أحمد رمضان هتلر الذي بذل مجهودا كبيرا رغم صعوبة الأمور، والكل يتفاني من أجل النادي، والزمالك كان سيتوج باللقب لو كانت صفوفه مكتملة".

واستطرد: "كرة اليد المصرية من عظماء العالم، ويجب الاستعانة بمدربين مميزين وعلى أعلى مستوى، المدرب الإسباني جارالدو كان يتولى تدريب منتخب تشيلي وكان مستواه أقل من التواجد في نادي الزمالك وكنت معترض على وجوده من الأساس داخل النادي، وبمجرد رحيله توج الزمالك بكأس الكؤوس الافريقية داخل النادي الأهلي".

وأضاف: "أحمد هتلر يريد التعلم والعمل مع مدربين من أصحاب الخبرات، وهو شخصية جديرة بقيادة نادي الزمالك بكل تأكيد، وتعاقد العربي القطري مع أحد لاعبي الزمالك حدث بسبب خطأ إداري وعدم ابرام عقود للاعبين الشباب، والزمالك لديه لاعبين صغار مثل مؤمن الوينج رايت وأحمد سامح، وبوشا وغيرهم، وهناك عناصر مميزة واطمئن الجماهير أن الفريق سيواصل المنافسة رغم حاجته للدعم".

وأتم: "جمهور الزمالك حالة خاصة، لا يتوقف عن تشجيع النادي مهما كانت النتائج، وما سيعيد النادي الأبيض هو جماهيره وشعبيته وتاريخه، والنادي يحتاج لدعم من أولاده الذين اختفوا في الفترة الأخيرة".