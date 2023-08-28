خالد عكاشة: آلاف الإرهابيين عادوا لمصر في الثمانينات بعد تدريبهم بالخارج

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك عشرات الآلاف من الإرهابيين عادوا إلى مصر (في الثمانينات) بعد تدريبهم في الخارج، في خلايا مؤدلجة ضمن تنظيم عنيف، فصائل منه تكفر الدولة تكفيرا كاملا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الأحد، أن أجهزة الدولة كانت غير مجهزة في الثمانينات للتعامل مع كل هذا العدد المتطور والمتوحش والمستحِّل للدماء والأموال من الإرهابيين.

وأشار إلى أن رخصة تكفير الآخر لم تعد قاصرة على القيادات بل يستخدمها عشرات الآلاف.

وأوضح أنّ مصر أجرت تجربة عالمية تدرس بالمراجعات الفكرية للجماعات الإرهابية، والتي شهد عليها بعض هؤلاء الإرهابيين الذين أعلنوا نبذ العنف، والكثير من مراكز الدراسات الغربية.

ولفت إلى تحويل مرتكبي الجرائم للقضاء، كما أن بقية الأعضاء التي اعتنقت الفكر الإرهابي انضمت للمراجعات الفكرية.