موسكو: أسقطنا طائرتي درون وصاروخ كروز فوق القرم

قال الجيش الروسي إنه أسقط طائرتي درون وصاروخ كروز فوق القرم، شبه الجزيرة التي ضمتها القوات الروسية عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "اليوم الساعة الحادية عشر ونصف صباح بالتوقيت المحلي (التاسعة ونصف بتوقيت جرينتش) تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على الاتحاد الروسي"، مشيرة إلى تدمير صاروخ كروز فوق البحر الأسود قبالة ساحل القرم.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنه تم إسقاط طائرتي درون. وقال المدون العسكري الروسي ريبار إنهما كانتا طائرتي استطلاع من طراز "تيكفير" المصنعة في البرتغال.

ولفت إلى إسقاطهما شمال القرم، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.