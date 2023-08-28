رئيس المجلس الأوروبي يدعو لضم أعضاء جدد للتكتل بحلول 2030

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستعداد للسماح بضم أعضاء جدد بحلول 2030.

وأضاف ميشيل أمام منتدى في منتجع على بحيرة بليد في سلوفينيا "أعتقد أن علينا أن نكون جاهزين للتوسع بحلول 2030. هذا طموح لكنه ضروري، يظهر جديتنا"، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نشرت اليوم تقريرا - نقلته عن بعض مصادرها المطلعة على الأمر - أفاد بأن ميشيل، قد دعا أعضاء الكتلة الأوروبية للاستعداد للتوسع وضم أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

ويذكر أنه ، فضلا عن أوكرانيا، فإن دول البوسنة والهرسك ومولدوفا تعتبر من المرشحين المحتملين، وكذلك تعتبر كل من ألبانيا وصربيا وتركيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود من المرشحين المحتملين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أيضا.