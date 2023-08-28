مسئول عراقي: اتفاق أمني مع إيران لمنع تسلل المسلحين وإزالة المعسكرات شمالي البلاد

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي، اليوم الاثنين، أن «الاتفاق مع إيران رسالة لدول الجوار برفض الجماعات المهددة لأراضيها»، مشيرًا إلى أن العراق سيواصل عمله في هذا المسار.

وقال الركابي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «العراق لديه مواقف ثابتة وواضحة من مسألة تهديد دول الجوار من قبل الجماعات المسلحة؛ التي تتخذ من الحدود العراقية أو الأماكن البعيدة عن الرقابة الحكومية ملجأ لتهديد الآخرين».

وأشار إلى أن «رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحدث في أكثر من مناسبة، عن رفض الحكومة أن تكون أرض العراق مسرحا لعمليات هذه الجماعات، ومنطلقا لاستهداف دول الجوار».

ولفت إلى أن «العراق حريص على ديمومة العلاقة مع دول الجوار، وخاصة التي لديها علاقات متينة معها»، قائلًا إن «العراق سيواصل عمله في هذا المسار، وسيمنع تواجد أي جماعات مسلحة تهدد أمن وسلامة الدول».

وذكر أن «الاتفاق الأمني ينص على ثلاث فقرات وهي: منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود، وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات».