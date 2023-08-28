وسائل إعلام صينية تطالب متحف بريطاني بإعادة أعمال فنية مسروقة

حثت وسائل إعلام صينية المتحف الأكثر شهرة في المملكة المتحدة على إعادة أغراض "مسروقة" منذ العهد الاستعماري، مما يفاقم من الخلاف بين بكين ولندن.

وكتبت صحيفة جلوبال تايمز في مقالتها الافتتاحية اليوم الاثنين "نطلب رسميا من المتحف البريطاني إعادة جميع الآثار الثقافية الصينية التي تم الحصول عليها من خلال قنوات غير لائقة بالنسبة الصين مجانا، كما نطالبها بالابتعاد عن تبني توجه مقاوم وطويل وسطحي".

وقالت الصحيفة إنع يوجد في المتحف 23 ألف قطعة صينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصحيفة الصينية كتبت "معظم المجموعات الصينية قامت بريطانيا بالتأكيد بنهبها وسرقتها، وبعد ذلك استغلت أزمة الصين أو حتى قامت بسرقة الصين بصورة مباشرة".

وأضافت الصحيفة الصينية أنها تدعم الدول الأخرى التي تسعى لاعادة قطعها الفنية.

وتأتي هذه المقالة قبل زيارة متوقعة لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفر لبكين في محاولة لإصلاح العلاقات التي تضررت بسبب قمع الحزب الشيوعي للمعارضة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج.