الرئيس الإيراني يشهد مراسم تدشين المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي

من المنتظر أن يشهد الرئیس الإيراني، إبراهیم رئیسي، مراسم تدشين المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي، الذي سینتج ما يبلغ 56 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز الايثان، ومليون طن سنويا من الغاز المسال.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، بأن رئيسي وصل صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر في جنوب البلاد، لتدشين عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي، حيث سيجتمع خلال الزيارة مع مدراء وخبراء صناعة النفط.

ومن جانبه، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية محسن خجستة مهر، أن مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي، أتى ثماره في عهد الحكومة الـ13، بعد توقف استغرق 20 عاما، وذلك باعتباره أحد أهم وأكثر المشاريع الاستراتيجية النفطية في إيران.

وأضاف خجستة مهر أن "مراحل تطوير هذه المرحلة اُنجزت بفضل جهود المختصين في شركة النفط الوطنية وجميع المقاولين والعمال والموظفين الإيرانيين".