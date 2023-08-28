الإحصاء: ضم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر للتعداد الاقتصادي في نسخته الجديدة

قال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيتم رصد جميع الأنشطة الاقتصادية في النسخة الجديدة من التعداد الاقتصادي، سواء كانت صناعية أو تجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد، إضافة إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أنه سيكون من الأنشطة الرئيسية التي سيتم جمع بياناتها نظرا لأنها أصبحت تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد، لذا سيتم التركيز عليها بشكل أكبر في التعداد الجاري تنفيذه.

وأضاف بركات، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر، أن الجهاز بصدد تنفيذ التعداد الاقتصادي في غضون الأسابيع القادمة، حيث من المقرر بدء تدريب أكثر من 1500 باحث ومراجع ومشرف داخل المدينة التعليمية اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس الجهاز، أن العمل الميداني لجمع بيانات المنشآت الاقتصادية سينطلق لمدة 9 أشهر، ثم تعلن النتائج التي تنتظرها العديد من جهات الدولة في مقدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الجمهورية، والذي يشمل جميع مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والأنشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح.