جهاز الأمن الداخلي الليبي: وزيرة الخارجية ممنوعة من السفر لحين امتثالها للتحقيقات

نفى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس الليبية، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الموقوفة عن العمل وممنوعة من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وقال الجهاز بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الاثنين، إن المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، مؤكدا أن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.

وأكد جهاز الأمن الداخلي "الوقوف صف واحد مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره اتجاه كل القضايا وخاصةً القضية الفلسطينية فقد حارب الجهاز حملات التنـصير والإلحاد والمنظمات الداعمة له ولن يتوارى عن ذلك بدوره ومن هذا المبدأ نستنكر ما قامت به وزيرة الخارجية بالجلوس مع أحد أفراد الكيان الصـهيوني"، حسب قوله.

كما حذر الجهاز من الصفحات والحسابات الإلكترونية المأجورة التي تسعى ومنذُ أيام إلى نشر الشائعات عبر اختلاق القصص الكاذبة وتزوير الحقائق وتلفيق التهم وكذلك لمن يحرض على تخريب المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقاً للإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إلى تقارير أفادت بما سمته «هروب المنقوش» على متن طائرة حكومية إلى تركيا.

وأوضحت أن طائرة «فالكون» التي تعود ملكيتها للحكومة الليبية أقلعت في ساعات الليل على نحو غير معتاد، وهبطت فجرا في إسطنبول، لافتة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تعليق رسمي بخصوص هذه الرحلة ومن كان على متنها.

وأثيرت أزمة بسبب الكشف عن لقاء سري جمع بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.