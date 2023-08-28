الصين تمدد سياسات ضريبة الدخل التفضيلية للأجانب حتى نهاية عام 2027

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها ستمدد سياسات ضريبة الدخل التفضيلية للأجانب العاملين في البلاد حتى نهاية عام 2027 ، وذلك في خطوة ترسل إشارة مشجعة للأنشطة التجارية للأجانب في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، أن الدولة الآسيوية ستواصل التنازل عن الضرائب المفروضة على المزايا التي يتمتع بها العمال الأجانب، ومن بينها إعانات السكن ودراسة اللغات وتعليم الأطفال.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت غرفة التجارة الأوروبية في الصين، السلطات الصينية إلى "توضيح عاجل" حول ما إذا كان سيتم تطبيق سياسة منح الموظفين الأجانب بدلات غير خاضعة للضريبة بعد نهاية العام الجاري، قائلة إن تمديد العمل بهذه السياسة سيبرهن على الالتزام الثابت تجاه مجتمع الأعمال الأجنبي ، وكذلك الشركات الصينية التي توظف المواطنين الأجانب.

ورحبت الغرفة التجارية اليوم، بتمديد نظام ضريبة الدخل للمواطنين الأجانب لمدة أربع سنوات ، واصفة ذلك بأنها "أخبار إيجابية للغاية".