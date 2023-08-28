يعمل طاقم الحكومة اليونانية، حاليا مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أجل اتخاذ إجراءات لحماية البلاد بشكل أفضل من حرائق الغابات المدمرة، بعد أن شهدت اليونان صيفا مؤلما، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتم تقديم إطار لمعالجة مشاكل تغير المناخ في معرض سالونيك الدولي، المقرر في التاسع من سبتمبر المقبل، بعد أسبوع من اعتزام ميتسوتاكيس تقديم أول حزمة من الإجراءات إلى البرلمان.

وستسعى الخطة إلى تعزيز السياسات التي كانت لها نتائج مثمرة هذا الصيف، وتعديل السياسات الأخرى التي تم تسجيل فجوات فيها.

وبحسب التقارير، فإن الإجراءات التي يتم النظر فيها هي تعزيز وسائل وأفراد مكافحة الحرائق، على الرغم من أن اليونان صارت حاليا في مكانة مرتفعة جدا على المؤشر ذي الصلة.

جدير بالذكر أنه قد تم إرسال رجال إطفاء ومعدات من عدة دول أوروبية، من بينها التشيك وألمانيا، لمساعدة اليونان في مكافحة الحرائق التي تجتاح البلاد منذ منتصف يوليو الماضي.