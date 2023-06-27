سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال الشخص الذي اعتدى على مراسلة قناة «الجزيرة» في كاريليا، والذي تبين أنه عنصر سابق في مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك»، إنّ السلطات الأمنية اعتقلت في بتروزافودسك، مشتبها به في الهجوم على الصحفية والمراسلة من قناة "الجزيرة" رانيا دريدي.

وبحسب فولك، يبلغ الرجل من العمر 36 عاما، وكان قد أدين في السابق بتهمة الاحتيال.

وسبق أن أعلنت شرطة سان بطرسبورج، تعميم صورة المهاجم الذي تعدّى على مراسلة قناة «الجزيرة»، قرب مبنى المركز التجاري.

من جهتها، قالت الصحفية إنّ مجهولًا ضربها على رأسها دون سبب ولاذ بالفرار.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الصحفية رانيا الدريدي نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ.