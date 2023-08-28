منظمة إغاثة تنقذ 254 مهاجرا وتنقلهم إلى ميناء نابولي

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قامت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج"، التي تديرها منظمة "إس أو إس ميدتريانييه"، بجلب 254 مهاجرا إلى مدينة نابولي الساحلية الإيطالية اليوم الإثنين.

وصرح متحدث باسم منظمة "إس أو إس ميدتريانييه، بأن السفينة وصلت إلى الميناء صباح اليوم وتمكن جميع المهاجرين من النزول منها.

وكانت السلطات المحلية في استقبال المهاجرين وسيحصلون على الرعاية الطبية اللازمة.

كان طاقم المنظمة أنقذ مؤخرا ما اجماليه 440 مهاجرا من وسط البحر المتوسط في سلسلة من المهام.

وتردد أن من بين الـ 440 مهاجرا 90 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وأربعة نساء حوامل وستة أشخاص من أصحاب الهمم.

وتمكنت مجموعة أولى من مغادرة السفينة في فيبو فالينتيا بإقليم كالابريا أمس الأحد، بعد ذلك أبحرت أوشن فايكنج من هناك لجلب بقية الأشخاص إلى نابولي.

يذكر أن السلطات الإيطالية خصصت أصلا ميناء جنوة في ليجوريا بشمال إيطاليا لسفينة أوشن فايكنج، وهو أبعد من منطقة عمل السفينة.

لكن جرى تخصيص ميناء أقرب لطاقم السفينة بجنوب إيطاليا بسبب الأحوال الجوية.

ودأبت السلطات الإيطالية على تخصيص موانئ نائية لسفن الإنقاذ المدنية، وهي سياسة انتقدتها المنظمات بشدة.