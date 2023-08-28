سجلت شركة إيفرجراند جروب الصينية خسارة قدرها 5ر4 مليار دولار في النصف الأول من العام حيث تستمر أكثر شركات التطوير العقاري ديونا في العالم، في خطط لاستئناف تداول السهم وعمليتها الطويلة لإعادة هيكلة الديون.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان صادر اليوم الأحد، أن الشركة سجلت خسارة منسوبة للمساهمين قدرها 33 مليار يوان (5ر4 مليار دولار) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو.

ويقصد بالربح أو الخسارة المنسوبة للمساهمين، الربح أو الخسارة بعد احتساب ضريبة الدخل وحقوق الأقلية، وبنودا غير عادية.

ويضاف ذلك إلى خسائر بأكثر من 582 مليار يوان من العامين السابقين، وهما أول خسائر على مدار عامين تتكبدها الشركة منذ إدراجها بالبورصة في عام 2009.

وتسلط النتيجة الضوء على كيفية كفاح إيفرجراند في خضم أزمة إسكان ضربت ثاني أكبر اقتصاد في العالم في العامين الماضيين.