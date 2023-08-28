وزيرة خارجية فنلندا: برنامج حكومتنا الائتلافية مؤيد للاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، إن بروكسل يمكنها الكف عن القلق بشأن جهود اليمين المتطرف في فنلندا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الأقل بالوقت الراهن.

وأعربت فالتونين، عن اعتقادها بأن برنامج سياسة الحكومة الائتلافية، الصادر في وقت سابق من الصيف الحالي بعد محادثات مطولة، يوضح نهج الحكومة المؤيد للاتحاد الأوروبي، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

ووفقا للمجلة، فإن حزب الفنلنديين، ثاني أكبر حزب داخل الائتلاف الحاكم يضم 4 أحزاب، بعد حزب الائتلاف الوطني، يظل ملتزماً بما يسميه الهدف "طويل الأمد" لخروج فنلندا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن بروكسل أخذت الكثير من صناعة القرار السياسي بعيداً عن العواصم الوطنية.

لكن في برنامج الحكومة الفنلندية، الذي من بين أشياء أخرى يصف فنلندا بـ"دولة عضو نشطة وموثوقة وموجهة نحو الحل"، وهناك مؤشرات بسيطة على معارضة حزب الفنلنديين لنهج حزب الائتلاف الوطني المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وقالت فالتونين خلال حوار بوزارة الخارجية في هلسنكي: "لا أحد يتوقع أن تتفق جميع الأحزاب على كل شيء، لكن ما تحتاج الأحزاب للاتفاق عليه هو نتيجة التفاوض، وهو برنامج الحكومة، وهناك أعتقد أن لدينا فقرة جيدة جداً لسياسة الاتحاد الأوروبي".

وأضافت، "قال حزب الفنلنديين إن مغادرة الاتحاد الأوروبي تشبه هدف طويل الأمد، بغض النظر عما يعنيه ذلك، لكن بالوقت الراهن ما نحن مهتمون به هو الأربعة أعوام المقبلة، ولا نتوقع منهم الدعوة لخروج فنلندا من الاتحاد الأوروبي خلال هذا الوقت".

ورأت بوليتيكو، أن هذه الكلمات توفر بعض الطمأنينة في بروكسل، بعدما شاهد العديد من صناع السياسة من يمين الوسط ويسار الوسط المؤيدين للاتحاد الأوروبي صعود اليمين المتطرف في زوايا مختلفة من الكتلة ما أثار حالة من القلق.

وبحسب "بوليتيكو"، يمثل صعود جورجيا ميلوني في إيطاليا التحول الأكثر راديكالية في ميزان القوة، لكن في السويد، تصاعدت نداءات حزب ديمقراطيو السويد اليميني المتطرف إلى إعادة السلطات إلى ستوكهولم من بروكسل خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي منتصف الشهر الحالي، عقد حزب الفنلنديين مؤتمره السنوي في مدينة تامبيري الجنوبية الغربية، وكرر المشرع جوسي هالا آهو، مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، هدف مغادرة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى "العجز الديمقراطي" الناجم عن السياسات من بروكسل.

لكن شخصيات بارزة أقرت في حزب الفنلنديين بأن اتحادا أوروبياً أكثر انقساماً سيكون على الأرجح أقل فاعلية في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

وأشارت فالتونين، إلى أن هذا سبب رئيسي يجعل حزب الفنلنديين أقل استعداداً للدفع للضغط علنًا على فنلندا لمغادرة الاتحاد الأوروبي على المدى القصير.