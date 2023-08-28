بعد تفشي بكتيريا الفيلقية على نطاق واسع في بولندا والذي تسبب في وفاة نحو اثني عشر شخصا، أشارت الاختبارات المعملية الأولية إلى أن مياه الصنابير الملوثة هي السبب وراء حالات العدوى.

وذكرت سلطات الصحة في بولندا، اليوم الاثنين، أنه من بين تسع عينات مياه تم جمعها في 18 أغسطس الجاري في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، كانت هناك أربع منها ملوثة ببكتيريا الفيلقية. ويقول المسئولون إن ذلك تسبب في انتشار البكتيريا إلى إمدادات المياه في المدينة.

وتم جمع ما مجموعه 105 عينات من المياه في المنطقة، وتستمر الفحوصات المعملية على باقي العينات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى تشخيص 144 حالة إصابة بداء الفيلقية في بولندا في الأيام القليلة الماضية، وكان معظمها في مدينة رزيسزو والمنطقة المحيطة بها.

ولقي 11 شخصا حتفهم حتى الآن جراء الإصابة بالبكتيريا.

وبدأت سلطات المدينة معالجة المياه بمستويات متزايدة من الكلور والأوزون والأشعة فوق البنفسجية قبل عدة أيام.

ويمكن أن يسبب داء الفيلقية أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا والالتهاب الرئوي الحاد لدى البشر.

وغالبا ما تنتقل مسببات داء الفيلقية من خلال الماء المتناثر، على سبيل المثال في الحمامات أو أحواض الاستحمام أو من خلال أجهزة ترطيب الهواء أو عبر الصنابير.

وتتراوح درجات الحرارة المثالية لنمو البكتيريا بين 24 و45 درجة مئوية.