لجنة الانتخابات بالإمارات تعلن عدم تلقيها أي طعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني

انتهت بالإمارات، اليوم الإثنين، فترة تقديم الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أي طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية للمرشحين.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين يوم الجمعة الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 309 في جميع إمارات الدولة، منهم 128 من النساء.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم السبت المقبل، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر.

ووفقاً للجدول الزمني سيكون يوم السابع من أكتوبر يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب، من خلال نظام التصويت الإلكتروني أو من خلال "نظام التصويت عن بعد" عبر الإنترنت مع إعلان اللجنة الوطنية النتائج الأولية للانتخابات