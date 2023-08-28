فلسطين: الرئيس عباس يترأس اجتماعا أمنيا في ظل توتر مستمر مع إسرائيل

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك في ظل توتر مستمر مع إسرائيل.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله "متابعة آخر المستجدات على صعيد توفير الأمن والأمان للمواطن، والحفاظ على سيادة القانون".

وبحسب الوكالة، أكد عباس "ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه".

يأتي ذلك فيما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية العام الجاري 172 فلسطينيا في الضفة الغربية في أعلى حصيلة مسجلة منذ عام 2005.

وذكر المكتب في تقرير له أنه منذ مطلع هذا العام، أصابت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 705 فلسطينيين بالذخيرة الحية في الضفة الغربية، وهو عدد يزيد عن ضعف من أصيبوا 411 في الفترة المقابلة من العام 2022.

في المقابل فإن عدد الإسرائيليين الذين قتلوا على يد الفلسطينيين أو في هجمات فلسطينية بلغ 29 قتيلا حتى الآن من العام 2023 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل فضلا عن أجنبي، بالمقارنة مع ستة قُتلوا خلال الفترة المقابلة من العام 2022، بحسب التقرير نفسه.

وأفاد التقرير، بأن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ مطلع العام 16 منزلا ومبنى زراعيا بالمقارنة مع 14 مبنى هدمت في العام 2022 كله، وثلاثة في العام 2021، مؤكدا أن عمليات الهدم "تعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها بحكم ذلك بموجب القانون الدولي".